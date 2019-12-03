2019-12-03T12:23:27+03:00
Звезды

Благодаря РГО псковичи смогут полюбоваться красотами России, не покидая пределы города

Фотовыставка «Самая красивая страна» пройдёт в областном центре
Анна БЫСТРОВА
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А сколько ещё в России удивительных мест!А сколько ещё в России удивительных мест!
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Жители областного центра смогут полюбоваться красотами Российской Федерации, не покидая пределы города. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по культуре Псковской области, это станет возможным благодаря открытию фотовыставки Русского географического общества под названием «Самая красивая страна».

Осмотреть экспозицию псковичи и гости города смогут с 6 по 20 декабря на площадке выставочного зала Дома ремесел Псковского областного центра народного творчества на улице Некрасова, 8. По словам организаторов, фотовыставка собрала лучшие работы разных лет. Снимки, представленные на выставке, продемонстрируют во всей полноте красоту России от Курильских островов до Куршской косы, от Земли Франца-Иосифа до гор Дагестана.

В первый день работы фотовыставки посетителей ждёт торжественное открытие. Оно намечено на 6 декабря, 16.00.

КОНКРЕТНО

Фотоконкурс «Самая красивая страна» — межегодный проект Русского географического общества. С 2015 года в нём приняли участие несколько десятков тысяч авторов. Популярность объясняется множеством разнонаправленных номинаций. Их в фотоконкурсе насчитывается 11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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