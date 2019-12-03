На железнодорожном вокзале Пскова открылась гостиница с прачечной, горячим питанием и Wi-Fi

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-03T12:51:26+03:00

Путешественникам больше не придётся плутать с сумками по городу в поисках ночлега. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В здании железнодорожного вокзала города Пскова открылась гостиница. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, это стало возможным благодаря осуществлению проекта по преобразованию комнат длительного отдыха в гостиничные номера.

Учреждение получило название «SMART HOTEL», что в переводе с английского означает «умный отель». На его территории обустроили 14 двухместных комфортабельных номеров, а также предусмотрели в них возможность установки дополнительных кроватей для путешественников с детьми. По замечанию представителей железной дороги, в новой гостинице есть всё необходимое для туриста.

Среди удобств, например, услуги прачечной, высокоскоростной Wi-Fi и полноценный горячий завтрак.

КСТАТИ

Подобные отели могут появиться и на территории других железнодорожных вокзалов региона. В настоящее время этот вопрос прорабатывается специалистами.

ИСТОЧНИК KP.RU