Сбербанк запустил новогодние акции по вкладами

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-03T13:01:37+03:00

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Накануне новогодних праздников крупные компании стараются порадовать своих клиентов выгодными предложениями, и банки не исключения: среди их предложений вклады с повышенной доходностью. В частности, с начала декабря Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам в рублях.

Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе банка, клиенты смогут увеличить свои сбережения, воспользовавшись вкладами «Новогодний бонус» и «Выгодный старт».

Вклад «Новогодний бонус» по повышенной ставке доходности можно внести до 15 января 2020 года включительно. Минимальная сумма - 50 000 рублей. Вклад можно разместить на срок от четырех до девяти месяцев. Ставка по максимальному сроку будет выше. Вклад не пополняемый.

Вклад «Выгодный старт» Сбербанка можно разместить до можно 31 января 2020 года включительно. Срок размещения сбережений от шести месяцев до полутора лет. Чем дольше период хранения вклада, тем выше процентная ставка. Минимальная сумма вклада – 50 000 руб. Вклад могут разместить клиенты, которые с 20 октября 2018 по 20 ноября 2019 года не открывали срочные вклады. Вклад также не пополняемый.

Подробные условия — на официальном сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU