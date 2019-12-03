2019-12-03T13:05:31+03:00
Звезды

В Пскове началась реставрация усадьбы Беклешова

Более 40 миллионов рублей на реконструкцию объекта выделили по программе приграничного сотрудничества с Латвией
Алиса Солнцева
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Фото: pskovgorod.ru. Работы завершатся к концу 2020 года.Фото: pskovgorod.ru. Работы завершатся к концу 2020 года.
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В Пскове началась реставрация первого здания Псковской губернской гимназии – городской усадьбы Н. А. Беклешова, расположенной на улице Георгиевской, 4. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В здании уже завершается демонтаж старой штукатурки, до конца декабря устранят и поврежденное перекрытие. Подрядчик отремонтирует перекрытия, полы, потолки, сделает облицовку стен и заменит окна и двери. По проекту запланировано и восстановление коммуникаций, и отделочные работы.

К концу 2020 года в порядок приведут фасад и крышу, наладят водоснабжение, электроснабжение, канализацию и сети связи, смонтируют вентиляцию и отопление, благоустроят территорию.

Более 40 миллионов рублей выделили на реставрационные работы по программе приграничного сотрудничества «РоссияЛатвия». Реконструкция объекта проводится в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» данной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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