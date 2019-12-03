2019-12-03T14:00:05+03:00
Общество

Иван Штылин покинул пост председателя областного комитета по спорту

В администрации региона произошли и другие кадровые изменения
Василиса Алексеева
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Иван ШтылинИван ШтылинФото: Дарья ХВАТКОВА
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Пост председателя комитета по спорту Псковской области 2 декабря покинул Иван Штылин.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области, исполнять обязанности председателя областного комитета по спорту будет начальник отдела финансово-хозяйственной деятельности и оргработы Елена Чернышева.

Пост председателя Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин занимал пять лет, с октября 2014 года.

До этого он являлся депутатом Псковского областного Собрания пятого созыва по единому избирательному округу в составе списка Псковского областного отделения КПРФ. Он был избран 4 декабря 2011 года.

Иван Штылин по образованию специалист по физической культуре и спорта, в 2008 году он окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. С 2006 года работал тренером в Великих Луках.

Новые кадровые назначения в системе Администрации Псковской области и структуре органов исполнительной власти озвучил Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 3 декабря, на очередном заседании Администрации региона.

КСТАТИ

На очередном заседании администрации региона, 3 декабря, губернатор Михаил Ведерников также сообщил , что исполнение обязанностей начальника управления информационной политики администрации Псковской области возложено на Федора Турыгина. Обязанности начальника управления по вопросам противодействия коррупции будет исполнять Геннадий Егоров. Прежний руководитель ведомства Павел Тельнов вышел на пенсию. Кроме того, это управление теперь будет напрямую подчиняться губернатору области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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