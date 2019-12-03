Великолукский агрохолдинг перечислил в бюджет региона 1,345 миллиарда налогов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-03T14:41:25+03:00

На площадках Великолукского агрохолдинга трудятся более 15 тысяч жителей региона.

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Великолукский агропромышленный холдинг перечислил в бюджет Псковской области свыше 1,345 миллиарда рублей в качестве налоговых отчислений. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе предприятия, такой показатель зафиксировали специалисты Великолукского АПХ по состоянию на 1 декабря 2019 года.

По оценкам специалистов, рост налоговых отчислений связан с тенденциями отечественного рынка сельского хозяйства. Агрохолдинг продолжает наращивать объёмы производства и создавать новые рабочие места для жителей районов Псковской области. Предприятию удалось превысить показатель аналогичного периода прошлого года на 53%. Благодаря этому общая сумма всех отчислений за отчётный период составила более 2,5 миллиардов рублей.

КОНКРЕТНО

Великолукский АПХ обеспечивает сотрудникам конкурентоспособную заработную плату, а также заботится о создании комфортных условий труда. В коллективе холдинга уже трудятся более 15 тысяч человек

ИСТОЧНИК KP.RU