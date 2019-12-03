Псковичей приглашают на военную службу по контракту

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-03T15:30:40+03:00

Может быть, за ВДВ? Фото: Дарья ХВАТКОВА

Военнослужащим предлагают гибкую систему надбавок и денежную компенсацию за аренду жилья

Изменить размер текста: A A

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района приглашает граждан на военную службу по контракту. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ведомстве.

На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, образование не ниже основного общего.

Также осуществляется набор граждан из запаса, проходивших службу по контракту: мужчины в возрасте до 50 лет с положительной статьей увольнения.

Средний размер заработной платы – 25-30 тысяч рублей, гибкая система надбавок, полная компенсация за аренду жилья.

КОНКРЕТНО

За справками обращайтесь по адресу: Псков, ул. Первомайская, 38, кабинет 22 или по телефону 72-72-65.

ИСТОЧНИК KP.RU