Псковичей приглашают на военную службу по контракту
Военный комиссариат города Пскова и Псковского района приглашает граждан на военную службу по контракту. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в ведомстве.
На службу приглашают мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, образование не ниже основного общего.
Также осуществляется набор граждан из запаса, проходивших службу по контракту: мужчины в возрасте до 50 лет с положительной статьей увольнения.
Средний размер заработной платы – 25-30 тысяч рублей, гибкая система надбавок, полная компенсация за аренду жилья.
КОНКРЕТНО
За справками обращайтесь по адресу: Псков, ул. Первомайская, 38, кабинет 22 или по телефону 72-72-65.
ИСТОЧНИК KP.RU