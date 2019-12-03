Новое спецотделение МВД будет бороться со сбытом наркотиков в Псковской области

СЕГОДНЯ 15:48 2019-12-03T15:56:04+03:00

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На базе УМВД России по Псковской области появится специализированное отделение, которое займётся раскрытием преступлений в области сбыта наркотических веществ. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой итогам Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», об этом заявил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов.

Он отметил, что с начала года количество наркопреступлений в регионе увеличилось вдвое. В прошлом году преступлений в сфере сбыта наркотиков было зафиксировано около 517. В 2019 таковых более тысячи.

- В основном сбыт наркотиков на территории Псковской области происходит посредством интернет-магазинов. Таких преступлений у нас 70%. Преобладают наркотики синтетического происхождения, так как они дешевле других. За 2-3 часа закладчик распространяет до 40 разовых доз, - рассказал Сергей Титов и добавил, что закладчики, как правило, не знакомы ни друг с другом, ни с «начальством», поэтому прикрыть такие магазины трудно.

Подобная тенденция объясняет появление нового органа на базе УМВД. Специализированный отдел начнёт свою работу 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU