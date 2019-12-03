Более 650 жителей Псковской области поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-03T15:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Свыше 650 жителей Псковской области поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой итогам акции, она прошла в регионе с 25 ноября по 1 декабря.

Однако по словам заместителя главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимира Трофимова, реализация акции началась гораздо раньше, чем было заявлено, с 11 ноября.

- Мы подключили первичное звено здравоохранения, работали, например, с фельдшерами на ФАПах. Это позволило охватить Куньинский, Невельский, Новосокольнический и другие районы. А в рамках акции добровольное и анонимное тестирование прошли около 650 человек. Мы побывали на заводах и предприятиях, в высших и средних учебных заведениях. На добровольной основе протестировали и посетителей торговых центров. «Акваполиса» в Пскове и «Весны» в Великих Луках. В областном центре в таком формате тест прошли около сотни жителей. Во время акции не выявили ни одного больного, - подытожил Владимир Трофимов.

КСТАТИ

Мероприятия под флагом акции продолжаются и сегодня. По оценкам специалистов, чаще всего ВИЧ и СПИДом заражаются посредством незащищённых половых контактов. Сильно рискуют и те, кто употребляет наркотики.

Еще одной темой конференции стало образование спецотдела УМВД России по Псковской области, призванного бороться с наркосбытом.

ИСТОЧНИК KP.RU