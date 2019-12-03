2019-12-03T15:55:41+03:00
Общество

Более 650 жителей Псковской области поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

Акция прошла в регионе с 25 ноября по 1 декабря
Анна Быстрова
Поделиться:
Около 650 псковичей прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.Около 650 псковичей прошли экспресс-тестирование на ВИЧ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свыше 650 жителей Псковской области поучаствовали во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой итогам акции, она прошла в регионе с 25 ноября по 1 декабря.

Однако по словам заместителя главного врача ГБУЗ «Центр профилактики и борьбы со СПИД» Владимира Трофимова, реализация акции началась гораздо раньше, чем было заявлено, с 11 ноября.

- Мы подключили первичное звено здравоохранения, работали, например, с фельдшерами на ФАПах. Это позволило охватить Куньинский, Невельский, Новосокольнический и другие районы. А в рамках акции добровольное и анонимное тестирование прошли около 650 человек. Мы побывали на заводах и предприятиях, в высших и средних учебных заведениях. На добровольной основе протестировали и посетителей торговых центров. «Акваполиса» в Пскове и «Весны» в Великих Луках. В областном центре в таком формате тест прошли около сотни жителей. Во время акции не выявили ни одного больного, - подытожил Владимир Трофимов.

КСТАТИ

Мероприятия под флагом акции продолжаются и сегодня. По оценкам специалистов, чаще всего ВИЧ и СПИДом заражаются посредством незащищённых половых контактов. Сильно рискуют и те, кто употребляет наркотики.

Еще одной темой конференции стало образование спецотдела УМВД России по Псковской области, призванного бороться с наркосбытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три новых кабинета для врачей-гериатров появятся в Псковской области
До конца года в Псковской области трудоустроят еще 40 медицинских работников
Псковские полицейские определили подозреваемых в нападении на школьника в Любятово
Новое спецотделение МВД будет бороться со сбытом наркотиков в Псковской области
Псковичей приглашают на военную службу по контракту
Великолукский агрохолдинг перечислил в бюджет региона 1,345 миллиарда налогов
Иван Штылин покинул пост председателя областного комитета по спорту
В Пскове началась реставрация усадьбы Беклешова
Сбербанк запустил новогодние акции по вкладами
На железнодорожном вокзале Пскова открылась гостиница с прачечной, горячим питанием и Wi-Fi
В рамках международной акции «Щедрый вторник» в Пскове проходит 11 мероприятий
Благодаря РГО псковичи смогут полюбоваться красотами России, не покидая пределы города
Псковичей призывают признаться в добрых делах
В Струго-Красненском районе арендатор заплатит 4,8 миллиона за незаконную вырубку леса