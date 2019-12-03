2019-12-03T17:01:02+03:00
Происшествия

Псковские полицейские определили подозреваемых в нападении на школьника в Любятово

Мама пострадавшего мальчика подозревает, что сыну сломали нос
Анна БЫСТРОВА
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Обидчиков полицейские установили на следующий день после обращения матери пострадавшего.Обидчиков полицейские установили на следующий день после обращения матери пострадавшего.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники правоохранительных органов областного центра определили круг подозреваемых, причастных к нападению на школьника в Любятово. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, о происшествии стражам правопорядка стало известно от матери пострадавшего мальчика.

Псковичка 2 декабря обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что на её сына напали, избили и, вполне возможно, сломали нос. Точный диагноз школьника ещё устанавливается. Однако участковый и сотрудники отдела по делам несовершеннолетний уже приступили к раскрытию преступления.

В настоящее время полицейские опрашивают круг общения мальчика, а также проводят следственные мероприятия в школе, стараясь выяснить подробности инцидента. Проверочные мероприятия продолжаются. Подозреваемых в нападении установили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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