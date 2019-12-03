2019-12-03T17:38:42+03:00
Здоровье

До конца года в Псковской области трудоустроят еще 40 медицинских работников

97 врачей и медиков уже трудоустроили в медучреждения региона за этот год
Алиса Солнцева
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Укомплектованность больниц медиками среднего звена в регионе составляет 70 процентов.Укомплектованность больниц медиками среднего звена в регионе составляет 70 процентов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Более 27 врачей и 70 медиков среднего звена, в том числе почти 30 фельдшеров, трудоустроили в медицинские организации Псковской области за последние 9 месяцев. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, с докладом о кадровой ситуации в медицине выступила Марина Гаращенко на заседании администрации 3 декабря.

Укомплектованность медучреждений работниками среднего звена в регионе составляет 70 процентов. До конца этого года на работу примут еще как минимум 40 специалистов.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что в регионе активно решают кадровый вопрос в сфере медицины.

В первую очередь, врачей обеспечивают жильем. В настоящее время в управлении подведомственных медицинских организаций находится более 130 служебных жилых помещений, в этом году регион приобрел еще 3 квартиры на сумму 6,5 миллионов рублей. Более того, разработан механизм приватизации служебных квартир.

С 2012 года врачи имеют право на получение социальной выплаты на приобретение жилья с использованием ипотечного кредита.

С 2019 года молодые медицинские работники могут рассчитывать на ежемесячную помощь в оплате аренды квартиры до предоставления служебного жилья или «льготной ипотеки». Этой субсидией в этом году воспользовались 27 врачей.

КСТАТИ

Вопрос оснащения медицинских учреждением оборудованием нового поколения находится на особом контроле у региональных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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