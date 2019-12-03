Три новых кабинета для врачей-гериатров появятся в Псковской области

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-03T17:40:26+03:00

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В Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Демография» появятся три новых кабинета для врачей-гериатров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, полностью гериатрическую службу региона сформируют к 2024 году.

По словам главы комитета по соцзащите Псковской области Ольги Евстигнеевой, один из гериатрических кабинетов (тех, которые специализируются на профилактике и лечении болезней пожилых людей) уже открыт в Псковском госпитале для ветеранов войн. Новые кабинеты откроют в каждом из территориальных подразделений Псковской городской поликлиники и Великолукской межрайонной больницы.

В гериатрических кабинетах будут работать специалисты, прошедшие подготовку по профилю «гериатрия». Такую специализацию получили 1 врач и 20 медицинских сестер. Еще 5 медиков получат документ о прохождении подготовки до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU