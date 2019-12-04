2019-12-04T09:47:33+03:00
Общество

В Финском парке Пскова установят новогоднюю елку

К Новому году 2020 город украсят две елки
Алиса Солнцева
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Официальное открытие главной елки пройдет 21 декабря.Официальное открытие главной елки пройдет 21 декабря.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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К Новому году 2020 Псков украсят две елки: кроме традиционной елки на Октябрьской площади, новогоднее дерево появится и в Финском парке. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, Александр Братчиков 3 декабря провел совещание по подготовке города к праздничным мероприятиям.

Елку на Октябрьской площади уже монтируют, работы завершат до 18 декабря. Официальное открытие пройдет 21 декабря.

Еще одна елка появится в Финском парке, в районе Троицкого моста.

К праздничному оформлению города привлекут и бизнесменов, чтобы торговые точки тоже создавали в Пскове волшебную атмосферу главного праздника в году. Также администрация обратится к управляющим компаниям, чтобы и территории у многоквартирных домов напоминали о предстоящей новогодней сказке.

Кроме того, в этом году планируется сменить палатки новогодней ярмарки на деревянные домики. Праздничная ярмарка пройдет в Пскове с 25 по 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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