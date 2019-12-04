2019-12-04T11:05:19+03:00
Происшествия

Гражданина Киргизии, который напал на полицейского в Пскове и сбежал, ждёт суд

Стражи правопорядка попытались задержать дебоширов, ломавших припаркованные авто
Анна БЫСТРОВА
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Дебоширы из Киргизии заблаговременно решили отпраздновать наступление Нового года.Дебоширы из Киргизии заблаговременно решили отпраздновать наступление Нового года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уроженца Киргизской Республики, который напал на стража правопорядка и сбежал, ждёт суд. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как установили следователи, утром 31 декабря 2016 года гражданин Киргизии и его приятель, разгорячённые спиртными напитками, ломали припаркованные автомобили во дворе дома по улице Звёздной. В разгар действий дебоширов застали полицейские. Стражи правопорядка попытались задержать мужчин, однако, те оказали сопротивление и в ответ напали на одного из полицейских.

Улучив момент, нарушители скрылись. Догнать их не удалось. Поэтому дебоширов объявили в федеральный розыск.

Через два года одного из мужчин нашли в Санкт-Петербурге. В ближайшее время он окажется на скамье подсудимых. Розыски второго дебошира продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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