Псковичей приглашают оценить «Латгальские зарисовки»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-04T12:27:00+03:00

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Жителей и гостей Псковской области приглашают посетить бесплатную выставку «Латгальские зарисовки». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области, в региональной столице её организуют Даугавпилсская народная фотостудия «Ezerzeme – F» и керамистка Уны Гуры.

Посетители смогут полюбоваться масштабными снимками латгальской природы, созданными в 2018 году в преддверии 100-летнего юбилея Латвии, а также в 2019 году. Свои работы предоставили 9 фотографов и 1 скульптор.

Торжественное открытие выставки намечено на 6 декабря в 18.00. В этот день посетителей ждёт лотерея, победители которой смогут получить фотобуклеты с кадрами чарующей природы Латгалии. А все желающие смогут приобрести фотокнигу под названием «Латгальский пейзаж».

КОНКРЕТНО

Выставку можно посетить с 6 декабря в галерее «Цех» по адресу: ул. Пушкина, 13а.

Часы работы: с 16:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU