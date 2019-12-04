На благоустройство дворов в Пскове потратили 8,5 миллионов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-04T12:48:22+03:00

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На благоустройство дворовых территорий в Пскове администрация города потратила 8,5 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, такие данные на заседании комиссии по реализации программы формирования современной городской среды озвучила заместитель начальника управления городского хозяйства городской администрации Татьяна Алексеева.

По её словам, все запланированные на 2019 год работы по благоустройству подрядные организации выполнили. В общей сложности финансирование программы составило 63 миллиона рублей. Сложностей, добавила Татьяна Алексеева, при этом не возникло. Исключением явилась лишь улица Доставалова, где сместились сроки выполнения контракта.

КСТАТИ

По мнению замначальника УГХ администрации Пскова, сорваться сроки разработки проектно-сметной документации могут и у специалистов, занимающихся благоустройством парка на Сиреневом бульваре. Однако в целом прогноз до конца года положительный.

- В принципе, в плановом режиме мы движемся к выполнению всех муниципальных контрактов, - подытожила Татьяна Алексеева.

ИСТОЧНИК KP.RU