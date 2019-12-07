Уголовное дело возбудили в Новоржеве по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 8 школьников

СЕГОДНЯ 09:35 2019-12-07T09:35:04+03:00

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В связи с дорожно-транспортным происшествием в Новоржевском районе, в котором пострадали 8 несовершеннолетних, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, по итогам процессуальной проверки Бежаницкий межрайонный следственный отдел обвинил перевозчика в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что авария произошла утром 29 ноября. На 3-м километре дороги Новоржев-Кудеверь ПАЗ, в котором ехали и дети, и взрослые, опрокинулся. Как отмечают сотрудники правоохранительных органов, в автобусе были ремни безопасности. Однако часть их них была неисправна.

Все обстоятельства преступления ещё устанавливаются. При этом следственное управление инициировало проверку общественного транспорта (предназначенного для школьников в том числе) на предмет безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU