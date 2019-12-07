В Острове подросток избил незнакомую женщину и обокрал её

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-07T15:52:56+03:00

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В городе Острове Псковской области 14-летний подросток избил незнакомую женщину, а затем обокрал её. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, инцидент произошёл 17 мая 2019 года.

В тёмное время суток местная жительница возвращалась домой из кафе. Её путь пролегал по неосвещённой улице. Здесь, по версии следствия, на пострадавшую напал неизвестный. Он несколько раз ударил женщину кулаком по лицу. После того, как она упала, незнакомец продолжил избивать несчастную. А затем присвоил её мобильный и скрылся.

Задержать злоумышленника удалось 2 июля. В этот день он попытался украсть из салона незапертого авто цепочки. Однако подоспевший хозяин застал вора с поличным.

Полицейские задержали подозреваемого, который оказался 14-летним подростком. Теперь его обвиняют в разбое и грабеже.

ИСТОЧНИК KP.RU