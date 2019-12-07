Житель Псковской области, нарушивший правила дорожного движения, погиб под колёсами машины

СЕГОДНЯ 18:13 2019-12-07T18:13:13+03:00

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Житель Псковской области, нарушивший правила дорожного движения на автомобильной трассе, погиб под колёсами машины. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 декабря на 414-м километре автомобильной дороги направления «Санкт-Петербург-Невель».

Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, около 8.30 утра 40-летний мужчина решил срезать маршрут и не дошёл до пешеходного перехода. В результате на плохо освещённом участке дороги местного жителя сбил автомобиль под управлением 50-летнего водителя.

Пострадавший получил переломы ног. Медики госпитализировали его в опочецкую больницу. Там он скончался в приёмном отделении.

Полиции ещё предстоит установить все обстоятельства аварии, добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU