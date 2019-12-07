2019-12-07T19:00:36+03:00
Происшествия

Велосипедист из Великих Лук впал в кому после аварии с участием автомобиля

Мужчина врезался в ГАЗель
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях доставили в больницы.Пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях доставили в больницы.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Великих Луках мужчина, передвигавшийся на электровелосипеде, попал в аварию и впал в кому. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 6 декабря около 20.15 пострадавший столкнулся с ГАЗелью.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжёлые травмы головы. Медицинская бригада, приехавшая на место происшествия, госпитализировала мужчину в состоянии комы второй степени.

КСТАТИ

В Псковской области 6 декабря произошло ещё одно ДТП. Авария произошла вечером, в тёмное время суток. На автомобильной дороге направления «Порхов-Успенье» 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Volkswagen Polo, не справилась с управлением и врезалась в «Ладу», двигавшуюся по встречной полосе.

В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Псковской области, нарушивший правила дорожного движения, погиб под колёсами машины
В Острове подросток избил незнакомую женщину и обокрал её
Уголовное дело возбудили в Новоржеве по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 8 школьников
«Псковпассажиравтотранс» получит 14 новых автобусов
Динамичным и сконцентрированным назвал Второй Медиафорум губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Женщина погибла в ДТП в Псковском районе
Сборник архивных документов о преступлениях нацистов в Псковской области войдет в 23-томник федерального проекта «Без срока давности»
Рождественские ярмарки в Пскове организуют на трех площадках
На Псковском медиафоруме заместитель гендиректора «Московского комсомольца» рассказал о том, как спасти печатные СМИ
Блогер Олеся Рябцева оценила Инстаграм - страницу губернатора Михаила Ведерникова
По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы
Денис Терехов на Псковском медиафоруме: Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя
Состоялась премьера нового проморолика о Псковской области
Михаил Ведерников поприветствовал участников Второго псковского медиафорума