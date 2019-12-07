Велосипедист из Великих Лук впал в кому после аварии с участием автомобиля

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-07T19:00:36+03:00

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В Великих Луках мужчина, передвигавшийся на электровелосипеде, попал в аварию и впал в кому. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 6 декабря около 20.15 пострадавший столкнулся с ГАЗелью.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжёлые травмы головы. Медицинская бригада, приехавшая на место происшествия, госпитализировала мужчину в состоянии комы второй степени.

КСТАТИ

В Псковской области 6 декабря произошло ещё одно ДТП. Авария произошла вечером, в тёмное время суток. На автомобильной дороге направления «Порхов-Успенье» 48-летняя женщина, находившаяся за рулём Volkswagen Polo, не справилась с управлением и врезалась в «Ладу», двигавшуюся по встречной полосе.

В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавших доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU