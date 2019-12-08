За счёт средств правительственного гранта в Пскове планируют реконструировать Зелёный театр

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-08T08:34:05+03:00

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Часть средств из гранта правительства Российской Федерации, полученных за высокую эффективность высших должностных лиц региона, планируют потратить на реконструкцию Зелёного театра. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во время визита в парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина.

Здесь глава Псковской области осмотрел территорию Зелёного театра, а также сцену и подсобные помещения, часть из которых находится в аварийном состоянии. При этом, отметил руководитель парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина Евгений Шелемба, в 2019 году на площадке проводились два мероприятия. Однако для этого пришлось укреплять сцену листами фанеры.

- Зеленый театр – уникальная площадка. Она вмещает около 4,5 тысяч зрителей. На сцене единовременно могут располагаться около 1 тысячи исполнителей, - напомнил он.

Доски на деревянной сцене Зелёного театра сгнили и провалились.

Руководитель администрации Пскова Александр Братчиков рассказал, что проект реконструкции уже разрабатывали ранее в рамках второй очереди ремонта улицы Свердлова. Предполагалось возвести крыши над сценой и зрителями, а ещё построить здание с раздевалками и техпомещениями.

Михаил Ведерников поручил пересмотреть проектную документацию, чтобы реконструировать объект поэтапно. А также предложил обустроить в Зелёном театре сцену-трансформер.

ИСТОЧНИК KP.RU