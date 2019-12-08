В псковский Ботанический сад планируют закупить новые аттракционы

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-08T08:43:21+03:00

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В Ботанический сад областного центра планируют закупить новые аттракционы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное поручение во время рабочего визита в парк культуры и отдыха дал губернатор региона Михаил Ведерников.

После осмотра площадки Зелёного театра глава Псковской области обратил внимание и на состояние каруселей, стоящих неподалёку. Это место важно сделать привлекательным для семей с детьми, отметил Михаил Ведерников.

В ответ на это глава парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина Евгений Шелемба заметил, что и колесо обозрения, и «Вихрь» находятся в удовлетворительном состоянии. Однако часть их элементов морально устарела и не привлекает посетителей так, как прежде.

Михаил Ведерников поручил проработать вопросы реновации аттракционов и закупки новых в счёт выделенных правительством РФ за хорошую работу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU