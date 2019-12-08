2019-12-08T08:43:21+03:00
Общество

В псковский Ботанический сад планируют закупить новые аттракционы

Власти региона намерены сделать место привлекательным для семей с детьми
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Колесо обозрения обновят, чтобы привлечь больше посетителей.Колесо обозрения обновят, чтобы привлечь больше посетителей.
Изменить размер текста:

В Ботанический сад областного центра планируют закупить новые аттракционы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное поручение во время рабочего визита в парк культуры и отдыха дал губернатор региона Михаил Ведерников.

После осмотра площадки Зелёного театра глава Псковской области обратил внимание и на состояние каруселей, стоящих неподалёку. Это место важно сделать привлекательным для семей с детьми, отметил Михаил Ведерников.

В ответ на это глава парка культуры и отдыха имени А.С. Пушкина Евгений Шелемба заметил, что и колесо обозрения, и «Вихрь» находятся в удовлетворительном состоянии. Однако часть их элементов морально устарела и не привлекает посетителей так, как прежде.

Михаил Ведерников поручил проработать вопросы реновации аттракционов и закупки новых в счёт выделенных правительством РФ за хорошую работу денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За счёт средств правительственного гранта в Пскове планируют реконструировать Зелёный театр
Велосипедист из Великих Лук впал в кому после аварии с участием автомобиля
Житель Псковской области, нарушивший правила дорожного движения, погиб под колёсами машины
В Острове подросток избил незнакомую женщину и обокрал её
Уголовное дело возбудили в Новоржеве по факту ДТП с автобусом, в котором пострадали 8 школьников
«Псковпассажиравтотранс» получит 14 новых автобусов
Динамичным и сконцентрированным назвал Второй Медиафорум губернатор Псковской области Михаил Ведерников
Женщина погибла в ДТП в Псковском районе
Сборник архивных документов о преступлениях нацистов в Псковской области войдет в 23-томник федерального проекта «Без срока давности»
Рождественские ярмарки в Пскове организуют на трех площадках
На Псковском медиафоруме заместитель гендиректора «Московского комсомольца» рассказал о том, как спасти печатные СМИ
Блогер Олеся Рябцева оценила Инстаграм - страницу губернатора Михаила Ведерникова
По иску Струго-Красненского прокурора в интернете заблокировали магазины, продающие поддельные документы
Денис Терехов на Псковском медиафоруме: Сейчас верить, к сожалению, никому нельзя
Состоялась премьера нового проморолика о Псковской области
Михаил Ведерников поприветствовал участников Второго псковского медиафорума