Михаил Ведерников потребовал устранить недостатки ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-08T09:41:07+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников потребовал устранить недочёты, выявленные во время осмотра ремонта улицы Воеводы Шуйского в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона дал соответствующие поручения по итогам осмотра улицы совместно с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борисом Елкиным, главой администрации Пскова Александром Братчиковым и жителем областного центра, который ранее пожаловался на некачественный ремонт улицы в соцсетях.

Пскович негодовал по поводу дефектов системы водоотведения и тротуаров. При этом подрядчик должен был устранить недочёты ещё летом, однако, не сделал этого в полной мере.

В глаза собравшимся бросились сразу несколько изъянов: большая лужа на одном из съездов, неровный край тротуара, прилегающего к газону, «заплатка» асфальта, сделанная после проведения земляных работ.

- Подрядчиков за это ругать надо. Почему дорожники асфальтируют только небольшую часть тротуара, а не снимают и перекладывают асфальт от бордюра до бордюра? — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам осмотра губернатор поручил городским властям проконтролировать исправление недостатков. И добавил, что в начале весны потребуется провести обследование гарантийных дорог региона на дефекты.

ИСТОЧНИК KP.RU