2019-12-08T13:11:05+03:00
Общество

Последний день старого года по всей Псковской области официально объявили выходным

Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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Жители Псковской области смогут провести весь последний день уходящего года в кругу семьи.Жители Псковской области смогут провести весь последний день уходящего года в кругу семьи.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Последний день уходящего 2019 года по всей территории Псковской области объявили выходным. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», приятной новостью на своей странице в социальной сети «Instagram» поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря (то есть с субботы на вторник) был подписан в воскресенье, 8 декабря. Причиной подобных изменений стали многочисленные обращения жителей Псковской области в соцсетях, поступившие в адрес губернатора. За этим последовал опрос, 92% участников которого проголосовали за перенос выходного дня.

- Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году! – отметил Михаил Ведерников.

Указ вступит в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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