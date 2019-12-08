Последний день старого года по всей Псковской области официально объявили выходным
Последний день уходящего 2019 года по всей территории Псковской области объявили выходным. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», приятной новостью на своей странице в социальной сети «Instagram» поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Глава региона рассказал, что указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря (то есть с субботы на вторник) был подписан в воскресенье, 8 декабря. Причиной подобных изменений стали многочисленные обращения жителей Псковской области в соцсетях, поступившие в адрес губернатора. За этим последовал опрос, 92% участников которого проголосовали за перенос выходного дня.
- Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к Наступающему Новому 2020 году! – отметил Михаил Ведерников.
Указ вступит в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования.
ИСТОЧНИК KP.RU