Краевед из Латвии разыскивает родственников детей из Себежского района, которых угнали в концлагерь в годы Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-08T16:48:55+03:00

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Краевед из Риги, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин разыскивает родственников детей, угнанных предположительно из Себежского района в концлагерь в Саласпилсе в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», видеообращение к средствам массовой информации исследователь представил на площадке «Без срока давности» в рамках II Псковского медиафорума.

В послании краевед рассказал историю маленьких узников. Согласно документам, 24 детей раздали жителям Латвийской СССР в качестве рабов. Тех, кто не выдержал тяжёлых условий и погиб, похоронили в братской могиле на кладбище Кастранес рядом с посёлком Сунтажи в 50-и километрах от Риги.

При этом сохранились имена шестерых малышей. Они похоронены в отдельных могилах с установленными на них в 1964-м году надгробьями. Среди погибших Евгений Зайцев (4 года), Владимир Фленин (3 года), Валерий Соловьёв (2 года), Геннадий Пшенов (2 года), Игорь Боярчук (2 года) и Михаил Сидорин (4 года).

Кадр из видеообращения. На надгробии можно разобрать имена погибших детей.

Исследователю удалось найти близких Володи Фленина, Валерия Соловьёва, Евгения Зайцева. Кроме того у Алесандра Ржавина появились догадки, касающиеся места рождения маленьких узнаков.

- Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне - Красный Посёлок Себежского района, - рассказал краевед и обратился к журналистам с просьбой помочь найти родных остальных малышей.

Те, кто обладает какой-либо информацией о захороненных детях, могут сообщить об этом по электронному адресу rzhavin77@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU