2019-12-08T16:48:55+03:00
Общество

Краевед из Латвии разыскивает родственников детей из Себежского района, которых угнали в концлагерь в годы Великой Отечественной войны

По сведениям исследователя, близкие погибшых детей могут проживать Красном Посёлке Себежского района
Егор ТИМОФЕЕВ
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Кадр из обращения краеведа Александра Ржавина.Кадр из обращения краеведа Александра Ржавина.
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Краевед из Риги, председатель правления Русского общества в Латвии Александр Ржавин разыскивает родственников детей, угнанных предположительно из Себежского района в концлагерь в Саласпилсе в годы Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков», видеообращение к средствам массовой информации исследователь представил на площадке «Без срока давности» в рамках II Псковского медиафорума.

В послании краевед рассказал историю маленьких узников. Согласно документам, 24 детей раздали жителям Латвийской СССР в качестве рабов. Тех, кто не выдержал тяжёлых условий и погиб, похоронили в братской могиле на кладбище Кастранес рядом с посёлком Сунтажи в 50-и километрах от Риги.

При этом сохранились имена шестерых малышей. Они похоронены в отдельных могилах с установленными на них в 1964-м году надгробьями. Среди погибших Евгений Зайцев (4 года), Владимир Фленин (3 года), Валерий Соловьёв (2 года), Геннадий Пшенов (2 года), Игорь Боярчук (2 года) и Михаил Сидорин (4 года).

Кадр из видеообращения. На надгробии можно разобрать имена погибших детей.

Кадр из видеообращения. На надгробии можно разобрать имена погибших детей.

Исследователю удалось найти близких Володи Фленина, Валерия Соловьёва, Евгения Зайцева. Кроме того у Алесандра Ржавина появились догадки, касающиеся места рождения маленьких узнаков.

- Эти дети являются уроженцами деревни Ляхово, ныне - Красный Посёлок Себежского района, - рассказал краевед и обратился к журналистам с просьбой помочь найти родных остальных малышей.

Те, кто обладает какой-либо информацией о захороненных детях, могут сообщить об этом по электронному адресу rzhavin77@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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