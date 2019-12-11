В Пскове наградили лучших спортсменов региона

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-11T10:15:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Лучших спортсменов Псковской области наградили на ежегодном празднике «Бал чемпионов». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 10 декабря в Пскове прошел традиционный праздник, на котором чествовали выдающихся спортсменов региона – победителей всероссийских и международных соревнований.

Спортсменов от имени губернатора Псковской области поздравила Вера Емельянова. В своем обращении Михаил Ведерников отметил, что псковичи еще неоднократно докажут свое превосходство на различных спортивных площадках Европы и мира, вопреки тому, что на ближайших Олимпийских играх не выступят российские спортсмены.

В этот день Александра Савенкова получила удостоверение к званию «Заслуженный мастер спорта России» из рук вице-губернатора. Великолучанка является победителем Кубка Мира, серебряным призером Чемпионата Мира, членом сборной команды России по стрельбе из лука. Лучших спортсменов области наградили в девяти номинациях.

Фото: pskov.ru. Богата Псковщина мастерами спорта!

За высокие достижения и успехи в развитии физической культуры и спорта награды получили член сборной России по стрельбе из лука, Заслуженный мастер спорта Александра Савенкова и ее тренер Виталий Андреев; член сборной команды России по академической гребле, мастер спорта Александр Матвеев и его тренер Сергей Матвеев; члены сборной команды России по дзюдо, мастера спорта Елизавета Степанова и Александра Хомы и их тренер Дмитрий Мишин; член сборной команды России, Заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева и ее тренер Арифула Екшикеев; победитель Чемпионата мира по парашютному спорту, член сборной команды России, Заслуженный мастер спорта Елена Лактионова и ее тренер Александр Иванов, Чемпионка России по спортивному ориентированию, мастер спорта Марина Борисенкова и другие, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

ИСТОЧНИК KP.RU