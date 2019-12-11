2019-12-11T10:55:33+03:00
Общество

В начале года в Великих Луках закроют один из переездов

В областной администрации обсудили закрытие железнодорожных переездов «Самарский», «Лизавицкий» и «1-й Сеньковский» в Великих Луках
Алиса Солнцева
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Суммарно через эти переезды в сутки проезжает больше 50 тысяч машин.Суммарно через эти переезды в сутки проезжает больше 50 тысяч машин.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Дальнейшая судьба железнодорожных переездов переездов «Самарский», «Лизавицкий» и «1-й Сеньковский» в Великих Луках стала одной из тем рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с директором Октябрьской железной дороги Владимиром Голоскоковым.

Глава администрации Великих Лук Любовь Романова выразила опасение: ликвидация переездов, несмотря на открытый в том году новый путепровод, может привести к транспортному коллапсу в городе.

Через «Самарский» в сутки проезжает около 26 тысяч машин, через «Лизавицкий» - 7 тысяч автомобилей, «1-й Сеньковкий» - около 20 тысяч машин.

К 2021 году в Великих Луках появится второй путепровод, который соединит улицы Глинки и Малышева, и это уже позволит полноценно заменить упраздненные железнодорожные переезды.

Глава региона отметил, что ликвидация железнодорожных переездов – вынужденная мера: по федеральному законодательству в радиусе пяти километров от путепровода не должно быть железнодорожных переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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