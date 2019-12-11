2019-12-11T12:38:31+03:00
Общество

Более 900 детей обучил псковский «Кванториум» за год

«Кванториум» состоялся – Алесандр Седунов
Алиса Солнцева
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Псковский Кванториум за год обучил 900 детей.Псковский Кванториум за год обучил 900 детей.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Итоги первого года работы «Кванториума» в Пскове подвели на пресс-конференции 11 декабря, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

- «Кванториум» состоялся. Это я могу сказать со всей долей ответственности. Сегодня набран блестящий педагогический и методический коллектив – молодые и талантливые ребята. И великолепные результаты показывают наши дети, - отметил Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области.

В 2019 году дети достойно представили Псковскую область в «Кванториаде» – технической олимпиаде нового формата. Псковичи вышли в финал всероссийского проекта.

Впервые дети из Пскова поучаствовали в 16-й Курчатовской олимпиаде и стали призерами в двух номинациях.

В 2019 году прошло большое количество хакатонов и даже чемпионат по квадрокоптерам.

«Кванториум» не стал замкнутой структурой, а повлиял на систему образования в регионе. В Пскове появятся IT-кубы и Яндекс.Лицей, где дети смогут познавать современные технологии и инновации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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