В декабре в Пскове откроется новая образовательная площадка для детей «IT-куб»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-11T13:04:19+03:00

В 2020 году в Псковской области будет четыре «Кванториума»

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Уже в этом месяце в Пскове заработает принципиально новая образовательная и творческая площадка для школьников IT-Cube. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 11 декабря, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

«IT-куб»- это бесплатная площадка для развития знаний и навыков детей в области программирования. Проект призван познакомить детей с IT-технологиями и, возможно, определить будущую профессию школьника.

- «Кванториум» является важным звеном во всей системе образования Псковской области, - отметил Александр Седунов.

В 2020 году в Псковской области откроется «Кванториум» в Великих Луках и появятся два мобильных комплекса, которые смогут выезжать в районные и сельские школы.

ИСТОЧНИК KP.RU