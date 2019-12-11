В декабре в Пскове откроется новая образовательная площадка для детей «IT-куб»
Уже в этом месяце в Пскове заработает принципиально новая образовательная и творческая площадка для школьников IT-Cube. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции 11 декабря, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».
«IT-куб»- это бесплатная площадка для развития знаний и навыков детей в области программирования. Проект призван познакомить детей с IT-технологиями и, возможно, определить будущую профессию школьника.
- «Кванториум» является важным звеном во всей системе образования Псковской области, - отметил Александр Седунов.
В 2020 году в Псковской области откроется «Кванториум» в Великих Луках и появятся два мобильных комплекса, которые смогут выезжать в районные и сельские школы.
ИСТОЧНИК KP.RU