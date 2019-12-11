Брокеры банка «Открытие»: дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-11T12:44:34+03:00

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Российский фондовый рынок следовал за динамикой внешних площадок. Рубль, игнорируя тему санкций, обновил месячный максимум, но вряд ли продолжит рост – уверен Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер», брокерской компании банка «Открытие».

По итогам торгов во вторник, 10 декабря, индекс МосБиржи снизился на 0,43% до 2932,40 п., а индекс РТС просел на 0,18% до 1454,23 п. Российские акции следовали за негативной динамикой на мировых фондовых площадках, где наблюдалось желание зафиксировать прибыли и сократить риски в преддверии заседания ФРС и британских выборов. Во второй половине дня активизировались слухи об отсрочке введения новых пошлин на китайскую продукцию в объеме $165 млрд. Напомним, дедлайн по вступлению тарифов в силу пока еще установлен на 15 декабря. При этом еще в понедельник вечером министр сельского хозяйства США Сонни Пердью, выступая на конференции в Индианаполисе, сказал, что сомневается в том, что с понедельника начнут действовать новые пошлины на китайский импорт.

Переговоры ведутся в очень активном режиме. Американская сторона настаивает на том, чтобы Пекин взял на себя более масштабные обязательства по объему покупок сельхозпродукции. Между тем, как сообщил сегодня Wall Street Journal, Вашингтон продвигает идею запрета использования государственных средств для покупки автобусов и железнодорожных вагонов китайского производства. Рынки негативно отреагировали на эту новость, поскольку она осложняет переговорный процесс в контексте скорейшего заключения промежуточного торгового соглашения.

Рубль с начала декабря демонстрирует планомерное укрепление по отношению к американской валюте. Вторник валютная пара USDRUB провела относительно стабильно. Тем не менее рубль обновил месячный максимум и достиг 63,475 за доллар - лучшее значение с 8 ноября.

Обновление экстремума произошло на фоне темы антироссийских санкций. Профильные комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет страны, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в проектах "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В настоящий момент курс доллара к рублю находится на 30 копеек выше ноябрьского минимума в районе 63.17. Повторная проверка на прочность этой отметки выглядит возможной в краткосрочной перспективе. Это будет означать, что российская валюта полностью отыграла все потери с августа. Но дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно. Фундаментальных предпосылок для этого не видно.

ИСТОЧНИК KP.RU