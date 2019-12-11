140 школ Псковской области в 2020 году получат современное IT-оборудование

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-11T13:03:08+03:00

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В 2020 году в школах Псковской области появятся сто сорок «Точек роста» - кабинетов с современным оборудованием для введения в процесс обучения инновационных образовательных программ. Об этом на пресс-конференции 11 декабря заявил Александр Седунов, председатель комитета по образованию Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

30-50 школьных учителей ежемесячно проходят обучение в «Кванториуме», для того, чтобы в школьном преподавании совмещать традиционные уроки с занятиями в «Точках роста».

«Точка роста» предполагает новейшее оборудование, которое в следующем году появится в 140 школах области – очки виртуальной реальности, мощные компьютеры, принтеры, экраны, квадрокоптеры, в некоторых случаях smart-доски с доступом в интернет и другое оборудование.

Появление «Точек роста» - реализация национального проекта «Образование», действующего в России до 2024 года.

В 2019 году в Пскове появился «Кванториум», в этом месяце откроется «IT-куб» для школьников. В следующем году «Кванториум» появится в Великих Луках, а два мобильных комплекса помогут использовать современные технологии в образовательном процессе в сельских школах.

ИСТОЧНИК KP.RU