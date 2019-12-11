«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе
Петербуржец не справился с управлением
Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".
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Утром 10 декабря ВАЗ-2107 вылетел за ограждение моста на трассе Санкт-Петербург – Невель и перевернулся. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось в 5:40 на 294-м километре дороги.
За рулем «семерки» находился 56-летний петербуржец, который не справился с управлением: машина «перелетела» через перила моста и перевернулась в кювете.
Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".
Водитель ВАЗа получ травмы, но не был госпитализирован.
По факту аварии полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU