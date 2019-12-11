«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-11T14:09:27+03:00

Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Петербуржец не справился с управлением

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Утром 10 декабря ВАЗ-2107 вылетел за ограждение моста на трассе Санкт-Петербург – Невель и перевернулся. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось в 5:40 на 294-м километре дороги.

За рулем «семерки» находился 56-летний петербуржец, который не справился с управлением: машина «перелетела» через перила моста и перевернулась в кювете.

Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Водитель ВАЗа получ травмы, но не был госпитализирован.

По факту аварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU