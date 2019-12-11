2019-12-11T14:09:27+03:00
Происшествия

«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе

Петербуржец не справился с управлением
Максим Дмитриев
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Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".
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Утром 10 декабря ВАЗ-2107 вылетел за ограждение моста на трассе Санкт-ПетербургНевель и перевернулся. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось в 5:40 на 294-м километре дороги.

За рулем «семерки» находился 56-летний петербуржец, который не справился с управлением: машина «перелетела» через перила моста и перевернулась в кювете.

Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Фото: "Псков ДТП и ЧП" в соцсети "Вконтакте".

Водитель ВАЗа получ травмы, но не был госпитализирован.

По факту аварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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