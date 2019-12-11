2019-12-11T17:03:04+03:00
Общество

С 1 февраля 2020 года проезд в Пскове будет стоить 27 рублей

Вскоре Псков откажется от билетов и проездных в пользу транспортных карт
Максим Дмитриев
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Фото: Александр Абакумов.Фото: Александр Абакумов.
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Проезд в городских автобусах с 1 февраля 2020 года будет стоить 27 рублей. Об этом Юрий Киргинцев, и.о. генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заявил в эфире программы «БезГалстукOFF» на радио «Маяк», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Программа посвящена системе общественного транспорта в Пскове: увеличению интервалов, пополнению автобусного парка и преобразованию способа оплаты проезда.

С февраля в Пскове увеличится цена разовой поездки, а проездные билеты заменят магнитными транспортными картами. В далекой перспективе планируется преобразовать оплату проезда по образцу Москвы или европейских городов - без посредничества кондукторов.

Юрий Киргинцев отметил, что перевозки компании будут окупаться, если билет будет стоить 35-37 рублей. Тогда предприятие не будет убыточным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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