2019-12-11T17:35:50+03:00
Общество

В Псковской области орудуют «черные копатели»

Археологи регулярно фиксируют следы искателей кладов в исторических местах Псковщины
Алиса Солнцева
Поделиться:
Ходят по земле псковичи с металлодетекторами в поисках злата да камней драгоценных.Ходят по земле псковичи с металлодетекторами в поисках злата да камней драгоценных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Археологи регулярно находят следы «черных копателей», работающих с металлодетекторами на исторических территориях Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов на пресс-конференции 11 декабря заметил, что псковичи активно изучают территорию с металлоискателями в надежде найти драгоценности.

В последние годы археологи редко сталкиваются с грабительскими раскопками, в основном это «закопушки» от металлодетекторов.

А вот в результате хозяйственной деятельности в Псковской области уже повредили два кургана в Стругокрасненском и Опочецком районах - памятниках, датированных VI-X веками. Например, в одном из случаев участок распахали лесозаготовители, не поинтересовавшись историей этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 1 февраля 2020 года проезд в Пскове будет стоить 27 рублей
Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России
«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе
Маршруты автобусов №30 и №23 продлят до улицы Юности
140 школ Псковской области в 2020 году получат современное IT-оборудование
Брокеры банка «Открытие»: дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно
В декабре в Пскове откроется новая образовательная площадка для детей «IT-куб»
Более 900 детей обучил псковский «Кванториум» за год
В начале года в Великих Луках закроют один из переездов
В Пскове наградили лучших спортсменов региона
На маршруте Псков – Великие Луки будут курсировать рельсовые автобусы
Самый большой детский сад заработает в Пскове в 2020 году
Актер сериала «Универ» приехал в Псков для съемок документальной передачи
Мемориальную доску в честь основательницы хосписа имени святой Марфы — Марии откроют в Пскове
25 декабря в Пскове откроется новый кинотеатр
Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже
В Пскове появится мурал памяти бойцов 6-й роты