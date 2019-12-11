В Псковской области орудуют «черные копатели»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-11T17:35:50+03:00

Ходят по земле псковичи с металлодетекторами в поисках злата да камней драгоценных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Археологи регулярно находят следы «черных копателей», работающих с металлодетекторами на исторических территориях Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов на пресс-конференции 11 декабря заметил, что псковичи активно изучают территорию с металлоискателями в надежде найти драгоценности.

В последние годы археологи редко сталкиваются с грабительскими раскопками, в основном это «закопушки» от металлодетекторов.

А вот в результате хозяйственной деятельности в Псковской области уже повредили два кургана в Стругокрасненском и Опочецком районах - памятниках, датированных VI-X веками. Например, в одном из случаев участок распахали лесозаготовители, не поинтересовавшись историей этой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU