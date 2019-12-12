2019-12-12T10:14:00+03:00
Общество

В Пскове прошел круглый стол в защиту избитого в Любятово школьника

Уголовное дело обещают довести до суда
Алиса Солнцева
Поделиться:
Насилие и унижение в школьной среде - проблема, с которой нужно бороться сообща.Насилие и унижение в школьной среде - проблема, с которой нужно бороться сообща.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Псковское региональное отделение «Союза женщин России» провело круглый стол, посвященный безопасности школьников. Женщины намерены разобраться со случаем избиения 15-летнего подростка в Любятово и найти меры борьбы с насилием среди школьников. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

2 декабря трое подростков избили ученика 17-й школы и бросили на остановке, потому что парень не дал им деньги и сигареты. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа со смещением и перелом орбиты глаза.

В круглом столе приняли участие родители пострадавшего, директор школы №17, полиция, депутаты и представители общественности.

Гроза школы

Члены «Союза женщин России» выяснили, что это не первый случай вымогательства с участием этих подростков. Кроме того, такое случается и в других школах Псковской области.

Мама пострадавшего рассказала, что на свой пост в соцсети получила ответ от школьника. Юноша написал, что знает и других пострадавших от вымогательства и избиения этих ребят.

Как сообщил начальник ОП №2 УМВД России по городу Пскова Алексей Пиленков. Преступление квалифицируется как тяжкое, уголовное дело находится в следственном комитете, а двое несовершеннолетних признали вину.

Как бороться?

Представитель городского управления образования заметила, что этот инцидент выявил комплексную проблему, в которой виноваты «все мы - взрослые».

На встрече предлагали разные меры противодействия насилию в школьной среде: создание должности школьного инспектора, дополнительное обучение учителей и помощь родителям, более тесное взаимодействие полиции со школьниками (чтобы дети не боялись сообщать о преступлениях).

П редседатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова отметила, что озвученные предложения, озвученные доведут до губернатора Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове благоустроили территорию детсада «Чебурашка» на сэкономленные гордумой средства
Пушкинский заповедник получил «Звезду академика Дмитрия Лихачева»
В Псковской области орудуют «черные копатели»
С 1 февраля 2020 года проезд в Пскове будет стоить 27 рублей
Псковские таможенники не дали гражданину Франции вывезти старинную золотую брошь из России
«Семерка» вылетела с моста и перевернулась в Псковском районе
Маршруты автобусов №30 и №23 продлят до улицы Юности
140 школ Псковской области в 2020 году получат современное IT-оборудование
Брокеры банка «Открытие»: дальнейшее укрепление рубля выглядит малоубедительно
В декабре в Пскове откроется новая образовательная площадка для детей «IT-куб»
Более 900 детей обучил псковский «Кванториум» за год
В начале года в Великих Луках закроют один из переездов
В Пскове наградили лучших спортсменов региона
На маршруте Псков – Великие Луки будут курсировать рельсовые автобусы
Самый большой детский сад заработает в Пскове в 2020 году
Актер сериала «Универ» приехал в Псков для съемок документальной передачи
Мемориальную доску в честь основательницы хосписа имени святой Марфы — Марии откроют в Пскове
25 декабря в Пскове откроется новый кинотеатр
Клиенты группы «Открытие» стали страховать свою жизнь в валюте в 10 раз реже
В Пскове появится мурал памяти бойцов 6-й роты