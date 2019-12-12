В Пскове прошел круглый стол в защиту избитого в Любятово школьника
Псковское региональное отделение «Союза женщин России» провело круглый стол, посвященный безопасности школьников. Женщины намерены разобраться со случаем избиения 15-летнего подростка в Любятово и найти меры борьбы с насилием среди школьников. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.
2 декабря трое подростков избили ученика 17-й школы и бросили на остановке, потому что парень не дал им деньги и сигареты. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа со смещением и перелом орбиты глаза.
В круглом столе приняли участие родители пострадавшего, директор школы №17, полиция, депутаты и представители общественности.
Гроза школы
Члены «Союза женщин России» выяснили, что это не первый случай вымогательства с участием этих подростков. Кроме того, такое случается и в других школах Псковской области.
Мама пострадавшего рассказала, что на свой пост в соцсети получила ответ от школьника. Юноша написал, что знает и других пострадавших от вымогательства и избиения этих ребят.
Как сообщил начальник ОП №2 УМВД России по городу Пскова Алексей Пиленков. Преступление квалифицируется как тяжкое, уголовное дело находится в следственном комитете, а двое несовершеннолетних признали вину.
Как бороться?
Представитель городского управления образования заметила, что этот инцидент выявил комплексную проблему, в которой виноваты «все мы - взрослые».
На встрече предлагали разные меры противодействия насилию в школьной среде: создание должности школьного инспектора, дополнительное обучение учителей и помощь родителям, более тесное взаимодействие полиции со школьниками (чтобы дети не боялись сообщать о преступлениях).
П редседатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова отметила, что озвученные предложения, озвученные доведут до губернатора Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU