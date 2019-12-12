В Пскове прошел круглый стол в защиту избитого в Любятово школьника

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-12T10:14:00+03:00

Насилие и унижение в школьной среде - проблема, с которой нужно бороться сообща. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Псковское региональное отделение «Союза женщин России» провело круглый стол, посвященный безопасности школьников. Женщины намерены разобраться со случаем избиения 15-летнего подростка в Любятово и найти меры борьбы с насилием среди школьников. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили коллеги из Псковского агентства информации.

2 декабря трое подростков избили ученика 17-й школы и бросили на остановке, потому что парень не дал им деньги и сигареты. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму, перелом костей носа со смещением и перелом орбиты глаза.

В круглом столе приняли участие родители пострадавшего, директор школы №17, полиция, депутаты и представители общественности.

Гроза школы

Члены «Союза женщин России» выяснили, что это не первый случай вымогательства с участием этих подростков. Кроме того, такое случается и в других школах Псковской области.

Мама пострадавшего рассказала, что на свой пост в соцсети получила ответ от школьника. Юноша написал, что знает и других пострадавших от вымогательства и избиения этих ребят.

Как сообщил начальник ОП №2 УМВД России по городу Пскова Алексей Пиленков. Преступление квалифицируется как тяжкое, уголовное дело находится в следственном комитете, а двое несовершеннолетних признали вину.

Как бороться?

Представитель городского управления образования заметила, что этот инцидент выявил комплексную проблему, в которой виноваты «все мы - взрослые».

На встрече предлагали разные меры противодействия насилию в школьной среде: создание должности школьного инспектора, дополнительное обучение учителей и помощь родителям, более тесное взаимодействие полиции со школьниками (чтобы дети не боялись сообщать о преступлениях).

П редседатель псковского регионального отделения «Союза женщин России» Наталья Никифорова отметила, что озвученные предложения, озвученные доведут до губернатора Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU