Пушкинский заповедник получил «Звезду академика Дмитрия Лихачева»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-12T10:32:09+03:00

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Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» получил престижную международную награду — «Звезду академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе учреждения, награда коллективу под руководством директора музея Георгия Василевича присуждена «…за многогранную культурно-просветительную деятельность и за сохранение творческого и духовного наследия величайшего русского поэта А.С. Пушкина».

Лауреатами этой почетной награды в 2019 году стали балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, художник БДТ имени Г. А. Товстоногова Эдуард Кочергин, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, директор санкт-петербургского театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина, коллектив Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН».

ИСТОЧНИК KP.RU