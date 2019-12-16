Городская поликлиника Пскова вывесила график работы в новогодние праздники
Псковская городская поликлиника сообщила новогоднее расписание, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». График работы относится ко всем трем структурным подразделениям учреждения: на улицах Кузнецкой, Коммунальной и Индустриальной.
31 декабря 2019 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).
1 января 2020 года – выходной день.
2 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).
3 января 2020 года – выходной день.
4 января 2020 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).
5 января 2020 года – выходной день.
6 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).
7 января 2020 года – выходной день.
8 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00, вызовы).
9 января 2020 года – рабочий день.
КОНКРЕТНО
Структурные подразделения городской поликлиники: поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19), поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23), поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8).
ИСТОЧНИК KP.RU