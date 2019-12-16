2019-12-16T09:41:52+03:00
Здоровье

Городская поликлиника Пскова вывесила график работы в новогодние праздники

С 31 декабря по 9 января поликлиника работает по другому расписанию
Алиса Солнцева
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Ну а лучше - будьте здоровы!Ну а лучше - будьте здоровы!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Псковская городская поликлиника сообщила новогоднее расписание, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». График работы относится ко всем трем структурным подразделениям учреждения: на улицах Кузнецкой, Коммунальной и Индустриальной.

31 декабря 2019 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).

1 января 2020 года – выходной день.

2 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).

3 января 2020 года – выходной день.

4 января 2020 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).

5 января 2020 года – выходной день.

6 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00).

7 января 2020 года – выходной день.

8 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 08.00 до 13.00, вызовы).

9 января 2020 года – рабочий день.

КОНКРЕТНО

Структурные подразделения городской поликлиники: поликлиника №1 (ул. Кузнецкая, 19), поликлиника №2 (ул. Коммунальная, 23), поликлиника №3 (ул. Индустриальная, 8).

ИСТОЧНИК KP.RU

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