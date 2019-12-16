2019-12-16T10:30:26+03:00
Звезды

Один из лучших спектаклей покажет петербургский театр «Пушкинская школа» псковичам

Пушкинский заповедник 19 декабря приглашает на «Свадьбу Кречинского»
Алиса Солнцева
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Фото: информационная служба музея-заповедника «Михайловское». В основе пьесы лежит ходивший в московском обществе рассказ о светском шулере.Фото: информационная служба музея-заповедника «Михайловское». В основе пьесы лежит ходивший в московском обществе рассказ о светском шулере.
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19 декабря псковичи смогут увидеть один из самых ярких спектаклей театра «Пушкинская школа» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» - «Свадьба Кречинского». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе учреждения.

Постановка комедии Сухово-Кобылина решена в лучших традициях русского драматического тетра пушкинских времён — это не режиссёрский, а по-настоящему актёрский спектакль.

Восхитительно лёгкая — сущий ребёнок, который снова и снова просит, чтобы ему говорили о любви — Лидочка (Анна Дулова). Красавец и игрок, всё и всех готовый заложить ради своей страсти Кречинский (Никандр Кирьянов). Простоватый старик, помещик Муромский (Денис Волков)… А своего рода центром этого очень гармоничного актёрского ансамбля внезапно оказывается Иван Мозжевилов в трагикомической роли Расплюева, горе-компаньона главного героя. Смешной и чертовски обаятельный, пребывающий, кажется, в непрерывном движении, он остаётся чудесно жизнерадостным, несмотря на все трёпки («по три за день…») и прочие несчастья, так и сыплющиеся на него.

КОНКРЕТНО

Петербургский театр «Пушкинская школа» выступит в музее-заповеднике «Михайловское» 19 декабря в 18:30 (Научно-культурный центр, пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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