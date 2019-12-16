2019-12-16T11:14:06+03:00
Общество

В Пскове проходит выставка советских елочных игрушек

В коллекции более 20 старинных украшений, и за каждым стоит история
Алиса Солнцева
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Фото: Центральная городская библиотека. Кинематограф диктует моду не только на одежду, прически и аксессуары, но и на елочные игрушки.Фото: Центральная городская библиотека. Кинематограф диктует моду не только на одежду, прически и аксессуары, но и на елочные игрушки.
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В Пскове в библиотеке на Конной проходит выставка новогодних игрушек 1930-х – 1970-х годов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Центральной городской библиотеке, в коллекции художника-кукольника Марии Разумовской более 20 старинных елочных украшений, за каждым стоит частичка советской истории.

Самые старинные экспонаты выставки – ватные игрушки ручной работы, которые выпускались в 30-е и 40-е годы. В это же время появился новый новогодний символ для россиян – Дед Мороз.

Фото: Центральная городская библиотека. Слои ваты накладывались вручную, затем ватную фигурку разукрашивали.

Фото: Центральная городская библиотека. Слои ваты накладывались вручную, затем ватную фигурку разукрашивали.

С 1946 года, когда была восстановлена работа фабрики «Ёлочка», начали выпускать стеклянные шары, фигурки детей в шубках, животные, домики.

После полёта Юрия Гагарина в космос ёлки стали украшать игрушечными ракетами. И только 1970-е пришла мода на елочные наконечники, которые походили на навершие на касках солдат Первой мировой войны.

Выставка в библиотеке открыта до 9 января.

Фото: Центральная городская библиотека.

Фото: Центральная городская библиотека.

Выставка советских новогодних украшений проходит в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Псков, ул. Конная, 6 в часы работы библиотеки (Пн-Пт: 11.00-19.00, Вс: 12.00-18.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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