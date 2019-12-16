В Пскове проходит выставка советских елочных игрушек
В Пскове в библиотеке на Конной проходит выставка новогодних игрушек 1930-х – 1970-х годов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в Центральной городской библиотеке, в коллекции художника-кукольника Марии Разумовской более 20 старинных елочных украшений, за каждым стоит частичка советской истории.
Самые старинные экспонаты выставки – ватные игрушки ручной работы, которые выпускались в 30-е и 40-е годы. В это же время появился новый новогодний символ для россиян – Дед Мороз.
Фото: Центральная городская библиотека. Слои ваты накладывались вручную, затем ватную фигурку разукрашивали.
С 1946 года, когда была восстановлена работа фабрики «Ёлочка», начали выпускать стеклянные шары, фигурки детей в шубках, животные, домики.
После полёта Юрия Гагарина в космос ёлки стали украшать игрушечными ракетами. И только 1970-е пришла мода на елочные наконечники, которые походили на навершие на касках солдат Первой мировой войны.
Выставка в библиотеке открыта до 9 января.
Фото: Центральная городская библиотека.
Выставка советских новогодних украшений проходит в Центральной городской библиотеке по адресу: г. Псков, ул. Конная, 6 в часы работы библиотеки (Пн-Пт: 11.00-19.00, Вс: 12.00-18.00).
ИСТОЧНИК KP.RU