2019-12-16T12:37:16+03:00
Общество

МЧС предупреждает об усилении ветра в Пскове и области 16 декабря

Неблагоприятное природное явление ожидается в регионе с 13 до 16 часов
Максим Дмитриев
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Небывалый ураган обрушился на Псковскую область в конце октября.Небывалый ураган обрушился на Псковскую область в конце октября.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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16 декабря с 13 до 16 часов на территории города Пскова и области ожидается сильный ветер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует усиление юго-западного и западного ветра.

МЧС рекомендует псковичам убрать со двора и балконов хозяйственные вещи, закрыть окна. Также опасность могут представлять сухие деревья у дома. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице стоит обходить рекламные щиты, деревья, шаткие строения и сооружения повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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