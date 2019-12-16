МЧС предупреждает об усилении ветра в Пскове и области 16 декабря
16 декабря с 13 до 16 часов на территории города Пскова и области ожидается сильный ветер. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, Псковский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует усиление юго-западного и западного ветра.
МЧС рекомендует псковичам убрать со двора и балконов хозяйственные вещи, закрыть окна. Также опасность могут представлять сухие деревья у дома. Машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
На улице стоит обходить рекламные щиты, деревья, шаткие строения и сооружения повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.
ИСТОЧНИК KP.RU