15-летняя пассажирка сломала позвоночник в ДТП в Псковском районе

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-16T13:12:11+03:00

18-летний водитель не справился с управлением

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15 декабря легковой автомобиль съехал в кювет на трассе и перевернулся, пострадала 15-летняя пассажирка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось около 12:30 в Псковском районе, на 5-м километре трассы Псков – Писковичи – Муровицы.

За рулем «Мазды» находился 18-летний парень, он не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

На пассажирском кресле сидела девушка, которую госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника и травмой головы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU