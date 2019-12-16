2019-12-16T13:12:11+03:00
Происшествия

15-летняя пассажирка сломала позвоночник в ДТП в Псковском районе

18-летний водитель не справился с управлением
Максим Дмитриев
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Пассажирку госпитализировали с серьезными травмами.Пассажирку госпитализировали с серьезными травмами.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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15 декабря легковой автомобиль съехал в кювет на трассе и перевернулся, пострадала 15-летняя пассажирка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось около 12:30 в Псковском районе, на 5-м километре трассы Псков – Писковичи – Муровицы.

За рулем «Мазды» находился 18-летний парень, он не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

На пассажирском кресле сидела девушка, которую госпитализировали с компрессионным переломом позвоночника и травмой головы.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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