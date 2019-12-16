Регистрация ИП и фермерских хозяйств в Псковской области стала бесплатной
В Псковской области регистрация индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств стала бесплатной. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, управление федеральной налоговой службы и руководство регионального многофункционального центра подписали соглашение об электронном взаимодействии.
Теперь при подаче документов в электронном виде псковичам не нужно будет платить государственную пошлину, которая ранее составляла 800 рублей.
Заявление на регистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств можно подать в любом отделении псковского МФЦ.
КОНКРЕТНО
Многофункциональный центр Псковской области находится по адресу: г. Псков, ул. Белинского, 77а. В начале ноября открылись два новых офиса МФЦ в Пскове: на улице Юбилейной, 36, и улице Рокоссовского, 36а.
ИСТОЧНИК KP.RU