Археологи обнаружили в сквере на Запсковье каменную постройку XVII века
Каменные стены и своды были сокрыты под землей в сквере Народовластия несколько веков [Фото]
Фото: Археологический центр Псковской области. Перед реконструкцией улицы Леона Поземского на ней успешно поработали археологи.
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В Пскове археологи обнаружили ранее неизвестный объект гражданской архитектуры XVII-XVIII веков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Археологическом центре Псковской области, в ходе работ в сквере Народовластия специалисты раскрыли древнее здание, которое неплохо сохранилось под землей.
Фото: Археологический центр Псковской области. Впереди изучение неизвестной постройки.
Фото: Археологический центр Псковской области.
Фото: Археологический центр Псковской области. Вот так ходи по дороге, а под ногами - следы далекого прошлого.
ИСТОЧНИК KP.RU