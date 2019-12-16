2019-12-16T17:15:00+03:00
Общество

Археологи обнаружили в сквере на Запсковье каменную постройку XVII века

Каменные стены и своды были сокрыты под землей в сквере Народовластия несколько веков [Фото]
Алиса Солнцева
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Фото: Археологический центр Псковской области. Перед реконструкцией улицы Леона Поземского на ней успешно поработали археологи.Фото: Археологический центр Псковской области. Перед реконструкцией улицы Леона Поземского на ней успешно поработали археологи.
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В Пскове археологи обнаружили ранее неизвестный объект гражданской архитектуры XVII-XVIII веков. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Археологическом центре Псковской области, в ходе работ в сквере Народовластия специалисты раскрыли древнее здание, которое неплохо сохранилось под землей.

Фото: Археологический центр Псковской области. Впереди изучение неизвестной постройки.

Фото: Археологический центр Псковской области. Впереди изучение неизвестной постройки.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области. Вот так ходи по дороге, а под ногами - следы далекого прошлого.

Фото: Археологический центр Псковской области. Вот так ходи по дороге, а под ногами - следы далекого прошлого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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