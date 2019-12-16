2019-12-16T17:48:06+03:00
Общество

Псковские фестивали претендуют на статус «Лучшее событие 2020 года» в России

Национальный календарь событий составит топ-20 российских проектов
Алиса Солнцева
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Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».Фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи».Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Шесть фестивалей, проходящих в Псковской области, участвуют в народном голосовании за лучшее событие 2020 года. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в Туристском информационном центре Псковской области. В конкурсе участвуют более 2000 событий из 76 регионов России.

От Псковской области представлены 6 ярких фестивалей.

- 14-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»;

- Фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья «Хельга»;

- 25 Юбилейная международная встреча воздухоплавателей;

- Дни пушкинской поэзии и русской культуры;

- Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»;

- Международный фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг».

20 проектов, получивших большее количество голосов на сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com, будут удостоены звания «Лучшее событие 2020 года».

Чтобы проголосовать за эти и другие мероприятия необходимо найти все события Псковской области в поиске на сайте (ЗДЕСЬ) и поставить лайк в специальном блоке под фотогалереей события.

Скриншот с сайта голосования. Нажимаете "Мне нравится" и готово.

Скриншот с сайта голосования. Нажимаете "Мне нравится" и готово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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