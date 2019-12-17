В Псковской области запретят продавать никотиносодержащую продукции подросткам

17 Дек. 09:55 2019-12-17T09:55:45+03:00

Сигареты нельзя, а вейп и жвачки можно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Псковской области ограничат продажу синтетической никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, региональная антинаркотическая комиссия 16 декабря сошлась на том, что подобные товары вредят здоровью не менее, чем сигареты, и стоит запретить их продажу детям.

Вопрос подняли, в первую очередь, из-за печального опыта других регионов – синтетический никотин плохо сказывался на здоровье подростков. В Псковской области таких случаев не было.

Правоохранители заметили, что в одной конфете может быть до 100 миллиграммов никотина.

Пока решается вопрос о появлении нового закона, комитет по здравоохранению разработает методические материалы, которые наглядно покажут вред подобной продукции.

КСТАТИ

В новом учебном году ПсковГУ проверил первокурсников экспресс-тестами на наркотики, ни один из анализов не дал положительного результата.

ИСТОЧНИК KP.RU