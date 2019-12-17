В Пскове хотят увеличить плату за «коммуналку» по нормативу, чтобы стимулировать установку счетчиков

17 Дек. 10:21 2019-12-17T10:21:09+03:00

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Меры борьбы с должниками и взыскания платежей ищут управляющие и ресурсные организации Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, на заседании в городской администрации руководители управляющих компаний, представители УГХ, «Теплосетей» и «Горводоканала» обсудили меры воздействия на должников.

Несмотря на установленные счетчики, некоторые жители продолжают платить за коммунальные услуги по нормативу, то есть значительно не доплачивают. Ресурсные организации выдвигают управляющим компаниям иски, а население остается «в стороне», заметил директор управляющей организации «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков. Кроме того, в этой ситуации страдают те, кто оплачивает счета вовремя.

Одним из решений проблемы организации видят повышение норматива оплаты, что, по их мнению, значительно стимулирует установку приборов учета. Заниженный норматив заставляет некоторых жителей ломать счетчики, порой даже механически, чтобы платить меньше.

По мнению Александра Братчикова, эти меры помогут выстроить честные отношения между всеми участниками процесса.

Озвученные предложения по устранению долгов за коммунальные услуги представят губернатору.

ИСТОЧНИК KP.RU