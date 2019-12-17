Крестный ход вокруг Пскова состоится 19 декабря

17 Дек. 11:32 2019-12-17T11:32:45+03:00

Участники крестного хода объедут город на автобусе с иконами и молитвами, останавливаясь у памятных мест. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Традиционный крестный ход в Пскове состоится 19 декабря. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковской митрополии.

Маршрут городского крестного хода включает Храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, часовню святого Георгия Победоносца, памятник павшим в Чечне воинам 6-й роты, храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах, монумент святому князю Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха, храм Воскресения Христова в Орлецах.

Горожане объедут Псков на автобусе со святыми иконами и молитвами, останавливаясь в памятных местах города. На протяжении трех часов крестного хода участники читают акафисты Святой Живоначальной Троице, Божией Матери, святой равноапостольной княгине Ольге, торжественно звучат праздничные тропари.

- Особенную радость участие в Крестном ходе всегда приносит детям, которые бережно несут маленькие иконки и с интересом вслушиваются в слова акафистов, - рассказывают в митрополии.

КОНКРЕТНО

Ежемесячный крестный ход состоится 19 декабря в 9:30 от Храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (Псков, Октябрьский проспект, 9).

ИСТОЧНИК KP.RU