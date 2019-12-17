Пулемет Дегтярева и гранату хранил житель Новоржева у себя в сарае
Новоржевская полиция изъяла у местного жителя пулемет и гранату времени Великой Отечественной войны. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 32-летний безработный мужчина проводил раскопки в местах, где в войну проходили бои, там находил оружие и боеприпасы.
Ручной пулемет Дегтярева калибра 7,62 миллиметра и ручная противопехотная граната Ф-1, найденные в сарае и гараже у дома «копателя», по заключению экспертов, исправны.
Полиция открыла уголовное дело, мужчина признался в хранении пригодного для стрельбы оружия и боеприпаса. Житель Новоржева ответит по части 1 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
ИСТОЧНИК KP.RU