На улице Карла Маркса в Пскове откроются ясли на 80 мест

17 Дек. 15:38 2019-12-17T15:44:41+03:00

Летом этого года открылись ясли на первом этаже жилого дома на улице Пражской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новое учреждение для малышей заработает весной 2020 года

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В Пскове на первом этаже дома № 42 на улице Карла Маркса расположатся ясли на 80 мест. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной администрации, по итогам аукциона помещение предоставит «Псковжилстрой». На прилегающей территории обустроят детскую площадку.

Новые ясли примут 4 группы по 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет. Открыть ясли планируют в конце весны следующего года.

Более 53 миллионов рублей направили из федерального бюджета по нацпроекту «Демография» с софинансированием из регионального бюджета.

КСТАТИ

Летом этого года открылись ясли на первом этаже жилого дома на улице Пражской.

ИСТОЧНИК KP.RU