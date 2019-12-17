На улице Карла Маркса в Пскове откроются ясли на 80 мест
В Пскове на первом этаже дома № 42 на улице Карла Маркса расположатся ясли на 80 мест. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областной администрации, по итогам аукциона помещение предоставит «Псковжилстрой». На прилегающей территории обустроят детскую площадку.
Новые ясли примут 4 группы по 20 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет. Открыть ясли планируют в конце весны следующего года.
Более 53 миллионов рублей направили из федерального бюджета по нацпроекту «Демография» с софинансированием из регионального бюджета.
КСТАТИ
Летом этого года открылись ясли на первом этаже жилого дома на улице Пражской.
ИСТОЧНИК KP.RU