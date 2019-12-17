2019-12-17T17:55:09+03:00
Политика

Заявление об уходе написал председатель Избиркома Псковской области Михаил Иванов

Василиса Алексеева
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Михаил Иванов.Михаил Иванов.
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Заявление о сложении полномочий написал председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

Источник сообщил, что руководитель Избиркома написал заявление по собственному желанию сегодня, 17 декабря.

Кроме того, как сообщили в агентстве, из состава региональной Избирательной комиссии выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, который с конца 2009 года являлся и.о. председателя областной избирательной комиссии Псковской области, с 2011 года решением ЦИК РФ был назначен председателем нового состава Избирательной комиссии региона. В декабре 2016 года Николай Цветков стал председателем избирательной комиссии Псковской области нового состава и являлся таковым до получения должности вице-губернатора Псковской области в ноябре 2017 года.

Николай Цветков. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Николай Цветков.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Оба заявления члены Избиркома рассмотрят на заседании 19 декабря. Известно, что освободившиеся должности займут новые лица. Их имена пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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