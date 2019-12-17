Заявление об уходе написал председатель Избиркома Псковской области Михаил Иванов
Заявление о сложении полномочий написал председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.
Источник сообщил, что руководитель Избиркома написал заявление по собственному желанию сегодня, 17 декабря.
Кроме того, как сообщили в агентстве, из состава региональной Избирательной комиссии выходит вице-губернатор Псковской области Николай Цветков, который с конца 2009 года являлся и.о. председателя областной избирательной комиссии Псковской области, с 2011 года решением ЦИК РФ был назначен председателем нового состава Избирательной комиссии региона. В декабре 2016 года Николай Цветков стал председателем избирательной комиссии Псковской области нового состава и являлся таковым до получения должности вице-губернатора Псковской области в ноябре 2017 года.
Николай Цветков.Фото: Дарья ХВАТКОВА
Оба заявления члены Избиркома рассмотрят на заседании 19 декабря. Известно, что освободившиеся должности займут новые лица. Их имена пока не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU